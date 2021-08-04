В Геленджике задержали трех полицейских Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Геленджике задержали полицейских. Они подозреваются в получении взятки.

Известно, что один из сотрудников был командирован на курорт из Кавказского района. Он подозревается в получении взятки за незаконное бездействие.

По предварительной информации, мужчина увидел на улице двух человек. Они выделялись подозрительным поведением. Во время проверки документов полицейский выяснил, что один из приятелей планирует приобрести и употребить запрещенные вещества.

Правоохранитель предложил не привлекать человек к административной ответственности. Свою помощь сотрудник МВД оценил в 100 тысяч рублей.

Мужчина согласился и сразу отдал полицейскому 8500 рублей. Остальные деньги он должен был передать позже. О случившемся парень сразу сообщил в полицию.

Следующий транш – 50 тысяч рублей – он передавал уже в присутствии сотрудников краевого УФСБ, которые задержали полицейского, рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.