В Краснодарском крае нашли подпольный молельный дом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодарском крае нашли подпольный молельный дом. Он находился в Армавире.

Известно, что создателем дома стал местный житель. Он совмещал функции руководителя религиозный группы и настоятеля заведения.

- В жилом доме по улице Чичерина, 2 был обнаружен подпольный дом молитвы, – сказали «КП» – Кубань» в прокуратуре Армавира.

Отмечается, что создателя молельного дома не уведомляли администрацию о своей деятельности. То есть организация незаконно занималась религиозной деятельностью.

Внутри молельного дома были найдены помещения для массовых мероприятий. Не исключено, что здесь проводились собрания.

Сейчас правоохранители проводку проверку. Воздуждено дело об административном правонарушении.