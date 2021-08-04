Фото: admkrai.krasnodar.ru

Школьники Краснодарского края смогут сообщить об экстремизме телеграм-боту. Он заработает уже в ближайшее время.

Отмечается, что все жалобы и сообщения можно будет оставлять анонимно. Если ребенок заметил странное поведение молодежи, ему достаточно поделиться этой информацией с ботом.

- Опасному влиянию идеологий экстремизма и терроризма подвержены в первую очередь дети и подростки. Нам нужно продолжать ежедневную работу с молодежью, приходить на ее площадки, говорить с нею на понятном языке, – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Отметим, что на Кубань развернут комплексный план борьбы с идеологией терроризма. Только за последние полгода в крае состоялось 795 молодежных мероприятий. Это круглые столы, лекции и акции с участием экспертов из правоохранительных органов, общественных и религиозных организаций и не только.

Новый телеграм-бот появится на Кубани ближе к началу учебного года. Он будет содержать рекомендации, телефоны доверия для анонимных звонков и сообщений о странном поведении молодежи.