Фото: admkrai.krasnodar.ru

Сертификаты вакцинации кубанских чиновников появились на сайте администрации Краснодарского края. В специальный раздел – Информация о вакцинации органов исполнительной власти – вошли QR-коды губернатора, его заместителей, министров и глав районов региона.

- Вакцина – ответственный выбор каждого. Кроме этого, здесь также важен личный пример, который, в том числе, доказывает безопасность и эффективность отечественных вакцин, – отметила руководитель департамента информационной политики края Галина Жукова.

Отметим, что раздел был разработан по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Пользователю достаточно открыть камеру на смартфоне и поднести экран к QR-коду на сайте администрации Кубани.

Мобильное устройство предложит человеку перейти на портал Госуслуги. Там он получит полную информацию о действительности сертификации о вакцинации человека.

Напомним, что в Краснодарском крае продолжается массовая вакцинация населения. Уже сейчас прививку от страшной инфекции поставили почти 1,6 миллиона человек.