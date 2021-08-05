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Общество5 августа 2021 0:10

Сертификаты вакцинации кубанских чиновников появились на сайте администрации Краснодарского края

Они занесены в специальный раздел ресурса
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Сертификаты вакцинации кубанских чиновников появились на сайте администрации Краснодарского края. В специальный раздел – Информация о вакцинации органов исполнительной власти – вошли QR-коды губернатора, его заместителей, министров и глав районов региона.

- Вакцина – ответственный выбор каждого. Кроме этого, здесь также важен личный пример, который, в том числе, доказывает безопасность и эффективность отечественных вакцин, – отметила руководитель департамента информационной политики края Галина Жукова.

Отметим, что раздел был разработан по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Пользователю достаточно открыть камеру на смартфоне и поднести экран к QR-коду на сайте администрации Кубани.

Мобильное устройство предложит человеку перейти на портал Госуслуги. Там он получит полную информацию о действительности сертификации о вакцинации человека.

Напомним, что в Краснодарском крае продолжается массовая вакцинация населения. Уже сейчас прививку от страшной инфекции поставили почти 1,6 миллиона человек.