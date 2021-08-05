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Общество5 августа 2021 8:11

Последние новости на 5 августа 2021: сильным градом накрыло Лабинский район

Последние новости на 5 августа 2021 в Краснодарском крае
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Град в Лабинском районе, скриншот с видео

Град в Лабинском районе, скриншот с видео

Рассказываем последние новости на 5 августа 2021.

В юго-восточной части Краснодарского края творилась погодная вакханалия. Непогода обрушилась около 19:30 4 августа. Ураганный ветер сносил все на своем пути, а жуткий град буквально разбомбил небольшой населенный пункт. Как стало известно, сильнее всего пострадали станица Чамлыкская, а также небольшой участок трассы около поселения.

Двое кубанских полицейских пытали и вымогали деньги у бизнесменов из Геленджика. Сейчас они находятся в федеральном розыске.

Школьники Краснодарского края могут начать учебный год с дистанционки. По неофициальной информации, рассматривается и вопрос о продлении летних каникул.

Три крупные дорожные развязки появятся в Краснодаре к 2034 году. Они помогут решить проблему пробок в городе.