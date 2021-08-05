В Армавире откроют детский технопарк «Кванториум»

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Новый технопарк для детей «Кванториум» откроется в Армавире. Укомплектуют его школьниками с 16 августа по 15 октября. Ребята смогут здесь проявить себя в сфере инженерных наук, например, в таких направлениях, как робоквантум, аэроквантум и хайтек.

- Бесплатно обучаться в технопарке смогут порядка 500 школьников Армавира. Занятия будут проводить подготовленные педагоги дополнительного образования, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Еще «Кванториумы» есть в Краснодаре и Новороссийске. Также для подростков из сельской местности и труднодоступных территорий работают четыре мобильных технопарка. Автомобили с оборудованием выезжают в районы, где специалисты проводят мастер-классы для ребят.