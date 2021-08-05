Погода на 5 августа 2021 года в Краснодаре: багровая жара раскалит мегаполис Фото: Михаил ФРОЛОВ

Багровая жара уже больше недели проверяет на прочность жителей Краснодара. На столбиках термометров уже заканчиваются деления, чтобы показать точную температуру.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время жара на Кубани спадет. Только случится это не раньше, чем на следующей неделе.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 5 августа 2021 года в Краснодаре.

- В четверг столбики термометров в Краснодаре остановятся на отметке 35 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что в городе возможно усиление ветра. На пике порывы будут достигать 12 м/с.