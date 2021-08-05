Прокуратура выявила нарушения на Краснодарском водохранилище, которые могли привести к катастрофе

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Прокуратура Кубани проверила антитеррористическую защищенность крупнейшего искусственного водоема на Северном Кавказе - Краснодарского водохранилища. Но, к сожалению, на месте были выявлены недочеты, которые могли привести к катастрофе.

- Водохранилище является критически важным объектом на территории края и подлежит первоочередной антитеррористической защите. Прокуратура выявила факт занижения категории безопасности объекта, это могло повлечь угрозу жизни и здоровью граждан, привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Надзорному ведомству пришлось выносить требования, после которых все нарушения были устранены.

- Сейчас комплексу гидротехнических сооружений Краснодарского водохранилища присвоена высшая 1 категория безопасности, - добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что за все время эксплуатации водохранилища предотвращено более 20 катастрофических наводнений, в том числе при пропуске крупнейшего паводка 2002 года. Тогда в верховьях Кубани затопило десятки населенных пунктов, а в нижней Кубани последствия удалось предотвратить.