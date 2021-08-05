В Краснодаре выявили два нелегальных цеха по производству табачной продукции

Помещения с технологическими линиями по производству сигарет опечатаны

В краевом центре полицейские пресекли нелегальное производство табачной продукции. Два цеха, в которых «крутили» сигареты, принадлежали 55-летнему местному жителю. Продукцию и станки изъяли.

- Правоохранители изъяли семь станков для изготовления табачной продукции. Также, из незаконного оборота полицейские конфисковали более 970 тысяч сигарет, свыше 500 тысяч специальных марок с признаками подделки, 25 тысяч пачек готовой продукции и более 2 тонн табачной смеси, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.