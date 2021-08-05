ПЦР - без дополнительной проверки

Работа в отделе молекулярно-генетической диагностики медицинских лабораторий СL

Многие из нас или наших родственников уже успели столкнуться с тем, что анализы, предоставляемые после перенесенного заболевания либо по итогам вакцинирования от COVID-19, могут потребовать дополнительного подтверждения. Да, это неудобно и хлопотно. Но с 28 июля 2021 года ситуация изменилась в лучшую сторону!

Все потому, что в 2020 году CL MEDICAL GROUP показала отличный результат верификации положительных проб. Свыше 90 %. В связи с чем управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека нашего края постановило: лабораторные исследования на COVID-19, проводимые в лаборатории ООО «СЛ МедикалГрупп», считать окончательными, не требующими подтверждающего исследования в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Отличная новость, которую завотделом молекулярно-генетической диагностики медицинских лабораторий СL Александр Гусев прокомментировал так:

- Это решение не только доказывает высокую достоверность результатов и профессионализм лаборатории, но и, что очень важно для пациентов, сокращает время до начала лечения коронавирусной инфекции.

Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.