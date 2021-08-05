За взятку осудили сотрудника таможенного поста Адлера

Фото пресс-службы таможни

Бывший ведущий инспектор таможенного поста Адлер Краснодарской таможни взял 20 тысяч рублей за разрешение на вывоз транспортного средства международной перевозки с таможенной территории Евразийского экономического союза. Сроки временного ввоза также были нарушены. После взятки мужчину задержали сотрудники по противодействию коррупции.

Бывшему сотруднику Краснодарской таможни дали условный срок.

- Устяну Х. Л. назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года условно, с испытательным сроком два года. Также он оштрафован на двести тысяч рублей и лишен права занимать госдолжности сроком на три года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного таможенного управления.