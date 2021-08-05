Цены на продукты «борщевого набора» падают - меры ЕР приносят результаты

Рабочие группы, созданные в регионах на площадке “Единой России”, отмечают снижение стоимости продуктов, входящих в “борщевой набор”, по информации руководителя рабочей группы ЕР по мониторингу цен на сезонные овощи, зампреда Госдумы Алексея Гордеева.

Как рассказал Гордеев, существенное снижение заметно на рынках и сельскохозяйственных ярмарках, где фермеры продают свою продукцию напрямую, без посредников. Кроме того, эксперт сообщил: за последние дни открылись дополнительные торговые точки. Так, в Крыму, Краснодарском крае и Бурятии начали работать от 30 до 50 ярмарок, пишет Nashgorod.

ЕР, как и ранее, мониторит цены как в крупных торговых сетях, так и на ярмарках. Также ведется работа с торговыми сетями и фермерскими объединениями, направленная на снижение торговых наценок.

Отделения “Единой России” в регионах взяли на себя контроль за ситуацией со стоимостью “борщевого набора”. Они мониторят, обеспечивают заключение договоров об уменьшении наценок на социально значимые продукты между торговыми сетями и производителями. В 53 регионах состоялось 415 встреч с ретейлерами. В 83 регионах России прошло практически 4,2 тыс. рейдов по торговым точкам для фиксации стоимости основных продуктов питания. В 59 регионах открыто свыше 1200 ярмарок с конца прошлого месяца.

Меры, которые предложили партия и правительство, дают результаты, по данным регионов. Так, в Липецкой области удалось добиться сокращения цен в среднем на 14%. В конце прошлого месяца представители рабочей группы партии “Единая Россия” договорились о том, что сезонные овощи в торговых сетях будут продаваться с минимальной наценкой в 10-15%.

Существенно снизилась стоимость овощей в Нижегородской области. В Калужской области есть тенденция к снижению стоимости картофеля и огурцов. В целом дефицита овощей нет.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова, более чем 80 регионов РФ выполняют все поставленные задачи.

- Помимо этого, мы видим большую активность на всех площадках. Минимум 15 тыс. ярмарочных площадей сегодня предоставлены фермерам. Эффект от снижения потребительских цен растет, - подчеркнул эксперт.

Ранее, по информации сайта ER.ru, на площадке партии состоялось совещание с руководством российского правительства и главами субъектов, а также представителями торговых сетей и производителями сельхозпродукции. В рамках совещания озвучили конкретные меры, которые дали возможность в течение двух недель снизить стоимость ряда продуктов “борщевого набора”.

- Цены на все социально значимые товары находятся в зоне нашего повышенного внимания. Рабочая группа, в которую вошли депутаты и общественники, в течение 2,5 недель осуществляла контроль за реализацией мер по снижению стоимости «борщевого набора», проводила рейды и контрольные закупки. Всего по Краснодарскому краю прошло более 80 таких рейдов. Завершился первый этап снижения цен на так называемый «борщевой набор» в торговых сетях. И сегодня мы можем подвести первые итоги - идет снижение стоимости «борщевого набора»: картофель - от 25 до 40,4%, морковь - от 14,3 до 31,4%, а лук репчатый - от 7,7 до 18,5%. Безусловно, на это повлиял комплекс первоочередных и долгосрочных мер, которые разработала «Единая Россия» совместно с Правительством Российской Федерации. Среди них расширение сотрудничества торговых сетей с локальными поставщиками, а также снижение собственных издержек, - отметил секретарь краснодарского регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер Заксобрания Краснодарского края Николай Гриценко.