В госпитали Кубани за сутки попали 262 человека с коронавирусом, в том числе 24 ребенка

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Каждый день больницы Кубани принимают людей с коронавирусом. Количество инфицированных растет, больше заболевает и детей.

По данным на 5 августа, за сутки в Краснодарском крае заразились еще 262 человека, включая 24 детей. Самыми зараженными стали Краснодар, Лабинский район, Горячий Ключ, а также Выселковский и Кореновский районы. Здесь выявили 49, 36, 16, 15 и 14 новых случаев соответственно. В Армавире и Сочи по 11 заболевших, в Красноармейском и Павловском районах – по восемь, в Геленджике, Староминском и Курганинском районах – по семь.

- В Приморско-Ахтарском и Щербиновском районах в больницы попали по шесть новых пациентов. По пять жителей заразились в Калининском, Крыловском, Ейском и Успенском районах, Новороссийске. По четыре случая зарегистрировано в Туапсинском и Темрюкском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

Далее идут районы, где за сутки выявили меньше всего инфицированных. По трое заболевших в Анапе, Отрадненском, Тихорецком, Усть-Лабинском, Новокубанском, Крымском и Мостовском районах. По двое инфицированных на территории Северского и Славянского районов. Единичные случаи зафиксированы в Абинском, Кущевском и Тимашевском районах.

В стационарах лечится 3241 пациент с подтвержденным коронавирусом, дома – 5253 человека.

Стоит также отметить, что от COVID-19 люди стали умирать в три раза чаще. На сегодня, 5 августа, за сутки отмечено 33 летальных исхода.