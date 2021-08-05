Средняя загрузка санаториев Сочи составляет 75-77%

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В Краснодарском крае ввели новые требования для заселения – с 1 августа заехать в отель, гостиницу, санаторий можно только со справкой о вакцинации или медотводом. Но как показывает практика, люди с пониманием отнеслись к правилам.

С начала года, например, в Сочи отдохнули 4 миллиона 130 тысяч туристов, это на 20% больше периода прошлого года. Спрос на отдых в Сочи по-прежнему остаётся высоким, об этом сообщил мэр курорта.

- Сейчас у нас работают 2875 средств размещения, где одномоментно могут разместиться около 200 тысяч человек. Средняя загрузка наших санаториев составляет 75-77 процентов, - написал в Telegram-канале Алексей Копайгородский.

В августе Сочи планирует принять до 900 тысяч гостей. В 11 санаториях отроют пункты вакцинации. Один такой действует уже на территории здравницы "Жемчужина".