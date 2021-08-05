Напавший на полицейского краснодарец отрезал себе язык во время задержания

Фото: СУ СК России по Краснодарскому краю

Напомним, мужчину задержали на улице 30 июля. Он вел себя неадекватно, поэтому полицейский решил остановить его для проверки. Но подозреваемый стал стрелять в него из травмата. В итоге правоохранитель получил травмы туловища и живота, а нападавший скрылся.

Однако его вскоре нашли. Полицейский опознал своего обидчика, мужчину задержали.

- В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, отрезав часть языка, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Следственного комитета Краснодарского края.

Сейчас мужчина находится под стражей, идет расследование уголовного дела. Правоохранители также проверят его причастность к незаконному обороту наркотических средств.