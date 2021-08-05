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Происшествия5 августа 2021 11:57

Напавший на полицейского краснодарец отрезал себе язык во время задержания

Сейчас он находится под следствием
София ФОМЕНКО
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Фото: СУ СК России по Краснодарскому краю

Фото: СУ СК России по Краснодарскому краю

Напомним, мужчину задержали на улице 30 июля. Он вел себя неадекватно, поэтому полицейский решил остановить его для проверки. Но подозреваемый стал стрелять в него из травмата. В итоге правоохранитель получил травмы туловища и живота, а нападавший скрылся.

Однако его вскоре нашли. Полицейский опознал своего обидчика, мужчину задержали.

- В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, отрезав часть языка, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Следственного комитета Краснодарского края.

Сейчас мужчина находится под стражей, идет расследование уголовного дела. Правоохранители также проверят его причастность к незаконному обороту наркотических средств.

Жителя Краснодара, который стрелял в полицейского, заключили под стражу
Видео: СУ СК РФ по Краснодарскому краю