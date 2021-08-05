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Общество5 августа 2021 12:34

В Сочи стая собак напала на пятилетнюю девочку

Жители дома просят мэра решить эту проблему
София ФОМЕНКО
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Фото: скриншот видео тегерам-канала Сочи №1

Фото: скриншот видео тегерам-канала Сочи №1

Инцидент случился поздно вечером 4 августа в одной из многоэтажек Лазаревского района. Там стая бездомных собак сначала бросилась на жителя дома, который хотел выйти из подъезда, затем животные окружили пятилетнюю девочку. После собаки кинулись на женщину с велосипедом. Ей пришлось бросить транспорт, чтобы спастись.

Жители дома просят мэра Сочи разобраться с этой проблемой.

- Надеемся, наш мэр Алексей Копайгородский посмотрит это видео. А еще посмотрите те, у кого есть дома собаки. До тех пор пока вы отпускаете их гулять бесконтрольно, в нашем городе бездомные стаи будут только расти. И страдать от этого будут все: и люди, и животные, - пишут авторы ролика.