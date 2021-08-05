Самбо, футбол, баскетбол: орлята тренируются у чемпионов России

Фото: ВДЦ "Орленок".

В этом летнем сезоне в «Орленке» одновременно работают сразу пять спортивных смен, для участия в которых приезжают ребята со всей страны. «Спарта-самбо», «Баскетбол», «Adidas Camps», футбольный отряд «Спартак» и футбольный отряд «Краснодар» объединяют почти 600 орлят, имеющих спортивные достижения, подтвержденные дипломами всероссийского, регионального и школьного уровней.

- В «Орленке» создана уникальная инфраструктура, предназначенная для активного отдыха, занятий физической культурой и спортом. В распоряжении орлят легкоатлетический стадион, малая спортивная арена для игр в мини-футбол и гандбол, крытый плавательный бассейн, боулдеринговый зал для занятий по скалолазанию и множество многофункциональных спортплощадок, предназначенных для ежедневной физической активности и игр. Помимо внутренних спортивных событий в Центре проходят состязания федерального и международного уровней, — прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус. - Так, в сентябре «Орленок» примет больше 1500 детей на «Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания». Мы мотивируем детей заниматься физической культурой и спортом, прививаем им привычку здорового и активного образа жизни.

Участники спортивных смен живут по особому распорядку дня. Утро футболистов начинается с обязательной зарядки на пляже или стадионе. За день дети посещают две тренировки — утреннюю и вечернюю. Ребята учатся обводить соперников с мячом, оттачивают дриблинг, финты, незаметное касание, пас с пенальти, удары по воротам.

Работают со спортсменами российские футболисты и тренеры-преподаватели по футболу Владислав Крылов, Артем Мелкумян, Максим Федоров, Максим Устинов, Григорий Голубев и другие. Между тренировками по расписанию у юных футболистов купание в море, участие в отрядных делах и вечерних мероприятиях.