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Общество5 августа 2021 12:52

На Кубани учебный год начнется в очном формате

Продлевать каникулы или переносить начало занятий не планируют
София ФОМЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае учебный 2021 год начнется как и до пандемии. Продлевать или переносить начало занятий не планируется. 1 сентября за парты сядут 725 тысяч учеников, из них 79 тысяч – первоклашки.

- Мы сделали все, чтобы новый учебный год начался в очном формате. Вся система организации учебного процесса отработана. Администрация и педагоги прошли вакцинацию, чтобы обезопасить себя и школьников, - сказала министр образования и молодежной политики Кубани Елена Воробьева.

Напомним, ранее в сети появилась информация, что учебный год может начаться с удаленки.