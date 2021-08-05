В аэропорту Краснодара открыли одну из крупнейших в ЮФО аварийно-спасательных станций

Фото: krd.ru

Новую аварийно-спасательную станцию открыли 5 августа на территории международного аэропорта Краснодара. Она расположена на площади более двух тысяч квадратных метров, считается одной из крупнейших в ЮФО.

Открытие одной из крупнейших аварийно-спасательных станций Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Аварийно-спасательная станция повысит безопасность тысяч пассажиров. Этот объект – часть нового терминала международного аэропорт, - написал мэр города Евгений Первышов в своём Telegram-канале.

Открытие одной из крупнейших аварийно-спасательных станций Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В составе аварийного-спасательного подразделения приступили к работе 97 сотрудников с опытом работы в МЧС, пожарных бригадах и Вооруженных силах. Специалисты станции трудятся в круглосуточном режиме.

Открытие одной из крупнейших аварийно-спасательных станций Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Помимо здания станции с диспетчерской вышкой в состав аварийно-спасательного комплекса входит учебно-тренировочный центр. Общая площадь учебного полигона - более 12,5 тысяч квадратных метров. На нем размещен самолет ЯК-42 - именно на нем будут отрабатываться упражнения по тушению воздушного судна, спасению пострадавших и ликвидации ЧС на борту.

Открытие одной из крупнейших аварийно-спасательных станций Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Также в учебном центре спасатели смогут осваивать на практике все действия, которые могут возникнуть при ЧС. На территории расположена теплодымокамера для тренировки дыхания, зрения в условиях, имитирующих сложную обстановку на пожаре, при аварии и чрезвычайной ситуации. В помещении установлен специальный модуль из проходов, люков, дверей, лазов, труб, что имитирует нахождение внутри реального помещения, - рассказал управляющий директор международного аэропорта Краснодар Дмитрий Кириченко.