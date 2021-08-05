МЧС предупредило о сильной жаре в Сочи 6-7 августа

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Сочи распространили штормовое предупреждение по сильной жаре. 6-7 августа столбики термометров поднимутся до опасных отметок.

- В дневные и вечерние часы 6 по 7 августа на территории Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет отметок 36-37 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели рекомендуют не пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что краснодарский врач рассказал, кому угрожает жара. Жителям и гостям региона рекомендуют остаться дома, когда температура выше 35 градусов.