В Сочи закрыли частный детский сад за антисанитарию

Детский центр Wonderland

В Сочи закрыли детский сад Wonderland по требованию прокуратуры и Роспотребнадзора. В частном детском саду образовательная деятельность велась без лицензии, а условия проживания не соответствовали требованиям законодательства.

- В частном детском саду дневной сон детей был организован на четырехуровневых кроватях, ежедневная уборка туалетов и умывальных не проводилась, - сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

Кроме того, в учреждении не было помещения для оказания медицинской помощи, в саду не следили за качеством блюд, у воспитателей не было документов и медицинских книжек. Все это создавало реальную угрозу для жизни детей.