В Новознаменском районе Краснодара достроили школу на 1100 мест

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В Новознаменском жилом районе Краснодара достроили новую школу, работы завершили в срок. Здесь возвели двухэтажный корпус с двумя спортзалами и тренажёрным залом. Для первых учеников школа распахнет свои двери уже 1 сентября.

- Считаю, это отличный подарок для краснодарцев в преддверии Дня строителей. К 1 сентября оборудуем школу всем необходимым и доделаем подъездную дорогу, — написал Евгений Первышов в своём Telegram-канале.

Этот год побил рекорды по новым школам – первых учеников 1 сентября примут сразу пять новых учреждений.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в общем на Кубани появится 13 школ. Так, с 1 сентября в крае начнут работать новые образовательные учреждения в Краснодаре, Сочи, Кореновске и станице Брюховецкой. К концу года планируют открыть школы еще в Краснодаре, Сочи, а также Новороссийске и Новокубанском районе.