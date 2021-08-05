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Общество5 августа 2021 15:35

В Гидрометцентре России рассказали, каким будет бархатный сезон в Краснодарском крае

Аномально холодное лето подпортит планы отпускникам
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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В Гидрометцентре России рассказали, каким будет бархатный сезон в Краснодарском крае

В Гидрометцентре России рассказали, каким будет бархатный сезон в Краснодарском крае

Фото: Виталий КАРНАУХ

В Гидрометцентре России рассказали, каким будет бархатный сезон в Краснодарском крае. Он получится максимально коротким. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра.

- Сезон называется бархатным или мягким, когда вода теплая, комфортная и воздух нежаркий, то есть не превышает 30 градусов. В этот момент температура воздуха и воды близки, – говорит Роман Вильфанд.

Отмечается, что в прошлом году бархатный сезон на Кубани продолжался до конца октября. В 2021-м он продлится как минимум на три недели меньше.

По прогнозам синоптиков, бархатный сезон завершится уже в первых числах октября. Так рано он не заканчивался уже несколько лет.