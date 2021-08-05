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Общество5 августа 2021 16:07

В Тимашевске приступили к ремонту дорог в рамках краевой программы

Муниципалитет получил субсидию из краевой казны в размере 28 миллионов рублей
Виталий КАРНАУХВиталий КАРНАУХ
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Мэр Тимашевска Николай Панин на открытии работ по ремонту дороги на улице Братьев Степановых.

Мэр Тимашевска Николай Панин на открытии работ по ремонту дороги на улице Братьев Степановых.

В рамках краевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» в Тимашевске ремонтируют улицы Братьев Степановых и Братскую. На условиях софинансирования муниципалитету на эти цели выделили из краевой казны 28 миллионов рублей, почти 2 миллиона потратят из местного бюджета.

– Этого момента наши жители ждали долго. Братьев Степановых и Братская являются одними из самых проездных в Тимашевске, капитальный ремонт здесь был крайне необходим. Хочу поблагодарить губернатора за поддержку нашей инициативы, – рассказал мэр Тимашевска Николай Панин.

Работы проводит НАО «Тимашевское ДРСУ». Как рассказал представитель подрядчика, сейчас идет срез асфальто-бетона методом холодного фрезерования. Затем предстоит уложить выравнивающий слой, на котором будет находиться верхний слой покрытия. Работы планируют завершить к началу осени.