В Апшеронске благоустроили двор многоквартирного дома

Благоустроенный двор по адресу переулок Привокзальный, 6 Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Апшеронске благоустроили дворовую территорию площадью 12 тысяч квадратных метров. Там установили новые игровые и спортивные площадки, провели наружное освещение и оборудовали тротуарные дорожки. Новое покрытие позволит с легкостью передвигаться людям с ограниченными возможностями.

Работы были выполнены по нацпроекту «Жилье и городская среда».

- Уже завершены работы на 32 объектах, включая пять дворовых участков в Абрау-Дюрсо, территорию вдоль реки Мацесты в Сочи, две зоны отдыха в Гулькевичском районе, сквер в поселке Моревка, два парка в Северском районе, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в крае продолжают благоустраивать еще 200 территорий. Закончить работы планируют к началу осени.