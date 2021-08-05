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Общество5 августа 2021 16:49

В Апшеронске благоустроили двор многоквартирного дома

Там появились новые игровые и спортивные площадки
Юлия ЧУБАКОВА
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Благоустроенный двор по адресу переулок Привокзальный, 6 Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Благоустроенный двор по адресу переулок Привокзальный, 6 Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Апшеронске благоустроили дворовую территорию площадью 12 тысяч квадратных метров. Там установили новые игровые и спортивные площадки, провели наружное освещение и оборудовали тротуарные дорожки. Новое покрытие позволит с легкостью передвигаться людям с ограниченными возможностями.

Работы были выполнены по нацпроекту «Жилье и городская среда».

- Уже завершены работы на 32 объектах, включая пять дворовых участков в Абрау-Дюрсо, территорию вдоль реки Мацесты в Сочи, две зоны отдыха в Гулькевичском районе, сквер в поселке Моревка, два парка в Северском районе, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в крае продолжают благоустраивать еще 200 территорий. Закончить работы планируют к началу осени.