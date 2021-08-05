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Общество5 августа 2021 18:03

В Горячем Ключе нашли минометную мину

Снаряд находился на территории городского озера
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

В Горячем Ключе строители обнаружили 12-мм минометную мину. Боеприпас находился на территории городского озера. Об этом сообщает администрация города.

На место происшествия сразу же выехали оперативные службы. Им удалось установить, что боеприпас лежал здесь со времен Великой Отечественной Войны. На его корпусе были отчетливо видны следы коррозии.

- Припас уже обезврежен, поэтому территория озера снова открыта для прогулок, - сообщили в администрации города.