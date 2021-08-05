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Общество5 августа 2021 18:04

На Кубани хотят построить три мусороперерабатывающих завода

В адрес губернатор отправили 1100 жалоб
София ФОМЕНКО
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Фото: архив

Фото: архив

В Краснодарском крае планируют открыть три мусороперерабатывающих завода. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

- Остро стоит проблема переработки мусора. С начала года в мой адрес направили 1100 жалоб. Больше всего пишут жители Краснодара, Анапы, Абинского района и Тимашевска. Нужно четко контролировать вывоз мусора. Жители платят и адекватно отят видеть результат, - заявил глава.

Во многих районах мусор не вывозят неделями. А где-то свалки переполнены настолько, что плодят смрадный запах на несколько километров. Этот вопрос смогут решить мусороперерабатывающие предприятия. Одно из них строят в Полтавской. Сдать объект обещают к ноябрю этого года.