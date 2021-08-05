Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи появилось свободное от коронавируса такси. Так называют машины, за рулем которых водители с двумя прививками. Все они получили наклейки «Территория без COVID-19». Всего в городе 50 таких машин.

- Водители такси в большой зоне риска, потому что по специфике своей деятельности контактируют с большим количеством разных людей. Им необходимы прививки, - сказал и.о. директора департамента транспорта Сочи Вячеслав Бауэр.

Кроме того, автомобили должны проходить ежедневную санитарную обработку.