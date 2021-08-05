В Сочи спасатели эвакуировали туристку, которая сорвалась со скалы

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

В Сочи спасатели эвакуировали 21-летнюю туристку из Старого Оскола, которая сорвалась со скалы. ЧП произошло в районе каньона Псахо. Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

- 5 августа оперативный дежурный Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России получил информацию, что в Адлерском районе на территории рекреационного объекта «Каньон Псахо», во время фотосессии со скального уступа сорвалась девушка, - рассказала представитель пресс-службы.

При падении она получила серьезные травмы и не могла двигаться.

На служебных автомобилях повышенной проходимости к пострадавшей прибыли семь сотрудников Адлерского и Краснополянского подразделений ЮРПСО МЧС России. При помощи специальных носилок и альпинистского снаряжения они эвакуировали девушку со скального участка на тропу и передали врачам скорой помощи.