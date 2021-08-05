В августе отели Черноморского побережья Кубани заполнены на 80%

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На курортах Кубани в последний месяц лет, несмотря на ужесточившиеся правила заселения, сохраняется высокая загруженность номерного фонда. Так здравницы Сочи заполнены на 77%, Анапы - на 80%, Геленджика – на 86%.

- Сейчас в Анапе отдыхают 128 тыс. человек. Массовых аннуляций туров в Анапе не фиксируют. Отмена броней на август – до 16%, - сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что с начала года, например, в Сочи отдохнули 4 миллиона 130 тысяч туристов, это на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. Спрос на отдых в Сочи по-прежнему остаётся высоким, об этом сообщил мэр курорта.

В августе Сочи планирует принять до 900 тысяч гостей. В 11 санаториях отроют пункты вакцинации. Один такой уже действует на территории здравницы «Жемчужина».