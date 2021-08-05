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В Новороссийске откроют страусиную экоферму. Уже закуплено шесть молодых страусов. Об этом сообщил заместитель главы города Виктор Цыбань.

Будущая ферма расположилась в Раевском сельском округе.

- Ребята решили осваивать очень интересную нишу сельскохозяйственного птицеводства - страусоводство. Идея разведения страусов подтолкнула к созданию в будущем экофермы, на которую можно будет приехать всей семьей - посмотреть на необычных для Кубани птиц, купить продукцию, отведать страусинного омлета, - написал вице-мэр на своей странице в Instagram.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в армавирском зверинце "Мадагаскар" самка Эму снесла свое первое яйцо. Этого дня ждали целых полтора года. Именно столько живут здесь два красавца Эму. Все это время хозяева переживали, принесут ли пернатые вообще потомство, ведь у Эму крайне сложно определить пол. И вот чудо свершилось. Как и положено, яйцо ярко-зеленого цвета с перламутровым отливом.