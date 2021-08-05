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В Геленджике произошел лесной пожар на Маркотхском хребте. По предварительной информации угрозы распространения огня нет. Об этом сообщил источник в оперативных службах.

- Площадь возгорания уточняется, на месте работают пожарные подразделения, - сказал источник.

Напомним, что в большинстве районов Кубани объявлена высокая пожароопасность. Это связано с сильной жарой.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что спасатели МЧС просят не разводить костров и не пользоваться открытым огнем на природе. Руководителям муниципалитетов советуют принять необходимые меры по недопущению пожаров – сделать опашку территорий на границах с полями и сенокосами, а также организовать патрули пожарных. Владельцам сельхозземель нужно защитить свои участки.