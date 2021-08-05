В Анапе откроют обновленный филиал детской поликлиники

Фото: пресс-служба администрации Анапы

В Анапе откроют новый филиал детской поликлиники. Планируется, что медучреждение будет готово к началу 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

К поликлинике прикрепят десять педиатрических участков. В новом учреждении откроют пять кабинетов врачей-педиатров, процедурный и прививочный, кабинет диагностики. Стоимость ремонта - 10 млн рублей.

– Новый филиал разгрузит основную поликлинику и жителям этого района больше не придется ездить в Алексеевку, - отметил мэр Анапы Василий Швец.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Пашковском микрорайоне Краснодара появится новая поликлиника. Там нежилые помещения переоборудуют под лечебное учреждение.