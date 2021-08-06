Узнали, где будут отключения света в Сочи 6 августа 2021

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Отключения света в Сочи 6 августа 2021 пройдут во всех четырех внутригородских районах. Они охватят более 20 улиц. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей.

Адлерский район

6 августа с 08:00 до 20:00 свет отключат на улицах 10 лет октября, Белых Акаций, Веринская, Ленина, Кирова, Богдана Хмельницкого 42,48,48а, Морозова, Ульянова, Крупской, Демократическая, Куйбышева 6,9,18,22,24, СТ «Горный сад» и «Отделочник».

Хостинский район

6 августа с 05:00 до 19:00 электроэнергии не будет на улицах Армянская (частично), Грибоедова 1-50, Лысая Гора, 1-30, Серафимовича 5-25, Учительская (частично), Мандариновая, Депутатская, 10, Тургенева, 1-20.

Центральный район

6 августа с 05:00 до 19:00 обесточат улицы Красная (частично), Пасечная (частично), в переулках Пасечный (частично), Чехова, Ряжский.

Лазаревский район

6 августа с 08:00 до 19:00 оставят без электричества жителей поселка Дагомыс, улиц Больничная, Батумское шоссе (частично), 72-ой километр, Ландышевая (частично). Не будет света и в поселке Волковка, на улицах Космическая, Серебряная, Передовиков.