На Кубани с начала года медикам выдали 37 квартир

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае вопрос дефицита медиков решают с помощью жилья. В этом году врачам выдали уже 37 квартир, в планах – еще 57.

К властям также обратились жители станицы Брюховецкой. Здание амбулатории там построили в 2017 году. Но в офисе постоянно работает только медсестра, а врач - по совместительству и принимает лишь три раза в неделю. Проблему в станице планируют решить, используя новую программу приобретения квартир для медиков.

Вице-губернатор Анна Минькова каждую неделю выезжает в районы и посещает учреждения образования, здравоохранения и культуры для решения насущных вопросов.