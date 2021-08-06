Что произошло за ночь 6 августа: Заслуженный писатель Кубани Виктор Лихоносов в реанимации

Виктор Лихоносов

Что произошло за ночь 6 августа 2021. Заслуженный писатель Кубани Виктор Лихоносов в реанимации. Его жизнь находится под угрозой.

В Сочи спасатели эвакуировали туристку, которая сорвалась со скалы. ЧП произошло в районе каньона Псахо.

В Горячем Ключе нашли минометную мину. Снаряд находился на территории городского озера.

В августе отели Черноморского побережья Кубани заполнены на 80%. Туристов не пугают ковидные ограничения.

В Сочи закрыли частный детский сад за антисанитарию. У воспитателей не было документов, а у поваров – медкнижек.