Погода на 6 августа 2021 года в Краснодаре: адская жара покинет краевой центр Фото: Михаил ФРОЛОВ

Адское пекло, которое установилось на Кубани неделю назад, сдает позиции. Уже в ближайшие сутки столбики термометров в краевой столице поползут вниз. Падение будет не таким сильным, как хотелось бы местным жителям. Но на несколько делений температура все же снизится.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 6 августа 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что в пятницу днем воздух прогреется до плюс 35 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в Краснодаре возможно усиление ветра – до 14 м/с.