В Анапе арестовали аниматоров в костюмах жирафа и коня

Фото: instagram.com/omvd_anapa

В Анапе задержали очередных костюмированных аниматоров. В этот раз жирафа и коня. Недобросовестные «предприниматели» брали деньги за фотографии с ними с отдыхающих в Витязево. Но при этом сумма после фотосессии становилась значительно выше, чем это было оговорено перед съемкой.

- Полицейские провели проверку, аниматоров арестовали. В отношении двух местных жителей полицейскими были составлены протоколы об административных правонарушениях по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ОМВД по Анапе.

Полицейские рекомендуют в подобных случаях сразу же обращаться в дежурную часть.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи арестовали «коней», которые вымогали деньги у туристов. А вслед за ними задержали «зебру» из Геленджика.