На Кубани активно наполняют ЕГРН характеристиками, влияющими на кадастровую стоимость

Фото Кадастровой палаты региона

Кадастровая палата по Краснодарскому краю и Управление Росреестра каждый день проверяет сведения ЕГРН об объектах недвижимости. Специалисты просматривают данные, где отсутствует информация о кадастровой стоимости. Это делается с целью повышения качества администрирования налога, а также своевременной передачи актуальных сведений о кадастровой стоимости в ФНС для исчисления налога.

- С прошлого года и в течение 2021-го в ЕГРН были внесены сведения о недостающей основной характеристике в отношении более 10 000 объектов недвижимости, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ведомства.

Сформированные перечни направляются в органы местного самоуправления, чтобы там отнесли земельные участки к определенной категории земель и установили вид разрешенного использования.

Для актуализации базы данных ЕГРН в течение 2020 года и по настоящий момент были направлены запросы в органы местного самоуправления для установления категории и вида разрешенного использования земель в отношении более 14 000 земельных участков. В отношении более 3000 земельных участков за этот период в ЕГРН были внесены сведения о категории и виде разрешенного использования земельного участка.