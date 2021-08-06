Курорты «Красная поляна» и «Лагонаки» свяжет канатная дорога

«Красная поляна» и «Лагонаки» будут органично дополнять друг друга. Гендиректор НАО «Красная Поляна» Андрей Круковский заявил, что туризм будут развивать рядом с охраняемыми территориями без ущерба для природы.

При строительстве нового экокурорта «Лагонаки», который дополнит «Красную поляну», будет создано 36 км горнолыжных трасс и 3 тысячи гостиничных номеров международных отельных брендов, что позволит принимать более 500 тысяч гостей ежегодно.

Планируется также построить экологические маршруты для трекинга, гольф-поле на 6 лунок и байк-парк.

Строительство канатных дорог начнется уже в следующем году, сейчас в этом районе идет активная расчистка и подготовка территорий. Откроют курорт в 2025 году.