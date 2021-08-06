Жителям Краснодара рекомендуют акции сырьевых и финансовых компаний для защиты от колебаний фондового рынка

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк.

В Краснодарском крае с начала года доля инвестиций в ПИФы акций выросла на 111%, а их объем по состоянию на июль 2021 года превышает 830 млн рублей.

По итогам полугодия 2021 года российский фондовый рынок показал положительную динамику на фоне восстановления глобальной экономики, роста сырьевых активов и, в частности, роста цен на нефть и газ. Данная тенденция сопровождалась не только ростом котировок акций компаний, но также активной инвестиционной деятельностью: были проведены несколько крупных IPO компаний, отмечается постоянный рост доли активных инвесторов в акции.

С начала года в России самыми доходными стали финансовый сектор и сектор недвижимости, где лидерами оставались компании-застройщики, которые на фоне низких ставок по ипотеке и льгот со стороны правительства смогли значительно нарастить объемы строительства жилья. Среди отстающих отраслей - электроэнергетика и телекоммуникации, на фоне отсутствия значимых новостей в этих секторах.

По оценке эксперта компании «Сбер Управление Активами» Евгения Линчика, следующие полгода будут более волатильными, в силу следующих факторов: рост инфляционных ожиданий во многих странах, включая Россию, который в нашем базовом сценарии, является временным фактором, а также восстановление мировой экономики после локдауна и, как следствие, некоторое ужесточение монетарной политики. Все это должно привести к повышенной волатильности на рынках акций. Сырьевой сектор в таких условиях должен себя неплохо чувствовать: хеджирование инфляции приводит к спросу на сырьевые активы со стороны финансовых институтов, а восстановление глобальных экономик также поддерживает спрос на сырье.

Н а этом фоне во втором полугодии прогнозируется опережающий спрос на сырьевые активы: компании нефтегазового сектора («Газпром» на 10-15%, «Новатэк» - 5-10%, «Газпром нефть» на 10-15%, «Роснефть» на 10-15%) и добывающих компаний, за исключением золота («Норильский никель» 5-10%, «Алроса», на 5-7% «Северсталь» 5-10%). Также эксперт позитивно оценивает динамику финансового сектора, где ожидается опережающий спрос на услуги финансовой отрасли. Так, довольно высокий потенциал роста демонстрируют акции СберБанка (потенциал роста 15-20%) и ВТБ с ожидаемым ростом котировок до конца года на 10-15%. После снижения инфляционного давления ожидается неплохой спрос в компаниях розничной торговли («Пятерочка», «Магнит»), которые предлагают высокий дивиденд и торгуются по мультипликаторам значительно ниже исторических значений и международных аналогов. По-прежнему отсутствуют факторы роста в электроэнергетике и телекоме. Таким образом, в целом во втором полугодии инвестиционная привлекательность останется почти в тех же секторах, что и в начале года.