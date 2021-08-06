Аэропорт Геленджика с начала года обслужил более полумиллиона пассажиров

Фото пресс-службы аэропорта Геленджик

Аэропорт Геленджика обслужил более 550 000 пассажиров за 7 месяцев. Это более чем в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

- С начала года на прилет аэропортом обслужено 290 639 пассажиров (+251% к аналогичному периоду 2020 года), а на вылет - 260 769 (+344% к аналогичному периоду 2020 года), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.

Чаще всего в аэропорту Геленджика пассажиров обслуживали такие авиакомпании, как Airlines, «Аэрофлот» и «Победа». А популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Уфа.