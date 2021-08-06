День города в Горячем Ключе пройдет в онлайн-режиме

Фото: пресс-служба администрации Горячего Ключа

Празднование Дня города в Горячем Ключе пройдет 8 и 14 августа. Курорт отметит свое 157-летие. В первый день на городской площади состоится награждение выдающихся жителей. Им вручат почетные грамоты и дипломы за активное участие в жизни города. А вот красочные концерты, челленджи и флешмобы запланированы на второй день праздника. В связи с пандемией мероприятия пройдут в онлайн-режиме. Посмотреть прямые трансляции можно будет всех соцсетях города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Горячего Ключа.

- В городе чрезвычайно опасная эпидобстановка. Ежедневно наши врачи борются со страшным вирусом. Нам важно сохранить здоровье гостей и жителей города. Поэтому нами было принято решение провести День города в онлайн-формате, - рассказала «КП» - «Кубань» начальник отдела культуры администрации Горячего Ключа Татьяна Чиж.