В Краснодаре завели уголовное дело о взятке в 2,3 млн на бывшего судью

Подозреваемый

Напомним, все началось 10 марта 2021 года. Тогда председателя Октябрьского суда Геннадия Байрака увели сотрудники ФСБ из собственного кабинета в наручниках. Его стали подозревать в коррупции и мошенничестве. В тот день он якобы взял с двух знакомых 2,3 миллиона рублей прямо на работе.

Началось расследование, но официально уголовное дело возбудили только 6 августа. При этом следствие ходатайствует о заключении Байрака под стражу. Об этом сообщает пресс-служба федерального Следкома.

По версии правоохранителей, судья требовал от знакомых 2,3 миллиона. Для этого он изготовил иск от имени адвоката о взыскании долга и собирался наложить арест на дом. Байрака подозревают в коррупции и мошенничестве с элементами вымогательства, но вот сам экс-судья говорит, что помогал этим людям с переездом и постройкой того самого дома, но в долг, который те потом возвращать отказались.

Что известно о бывшем судье читайте здесь.