На Кубани за сутки выявили 262 человека с коронавирусом, в том числе 14 детей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае каждый день продолжают выявлять инфицированных коронавирусом людей. По данным на 6 августа, за сутки в госпитали региона попали еще 262 человека, в том числе 14 детей.

Самыми зараженными стали Краснодар, Новороссийск, Лабинский и Кореновский районы. Здесь выявили 81, 23, 16 и 14 новых случаев. Также в антирейтинге Горячий Ключ с 12 заболевшими и Ленинградский район с 9 инфицированными.

- По восемь положительных тестов в Геленджике и Курганинском районе. В Анапе, Калининском и Красноармейском районах - по семь новых пациентов. По шесть инфицированных в Павловском и Туапсинском муниципалитетах. По пять - в Армавире, Апшеронском и Мостовском районах. По три жителя заболели в Сочи, Динском, Отрадненском, Ейском, Кавказском, Белореченском, Тимашевском и Новопокровском районах, сообщили в оперштабе.

Далее идут города с меньшим количеством заболевших. По два человека госпитализированы с COVID-19 в Успенском, Выселковском, Усть-Лабинском, Каневском, Абинском, Староминском и Новокубанском районах. Единичные случаи зафиксированы в Славянском, Северском, Гулькевичском, Щербиновском и Белоглинском районах.

В стационарах в настоящее время лечатся 3229 пациентов с коронавирусной инфекцией, на дому – 5424. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 103 человека, еще шесть – на ЭКМО.

Также стоит отметить, что с июня количество смертей от коронавируса увеличилось втрое. Если раньше каждый день фиксировали 11-12 летальных исходов, то сейчас - 32-34. По данным на 6 августа, за сутки в крае скончались еще 34 человека с подтвержденным диагнозом.