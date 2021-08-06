В Новороссийске спасли котенка с помощью каски и сосиски

Фото: instagram.com/alekseioderov

Спасатели в Новороссийске за день выезжают на десятки вызовов. Помощь требуется не только людям, но и животным. Один из звонков поступил от жителей ЖК «Парковый». Люди услышали жалобное мяуканье, которое доносилось из подвала. Там был котенок. По всей видимости, малыш забрался внутрь, а обратно выбраться не смог. Да и жильцы не нашлись, как ему помочь.

В итоге вызволять кроху пришлось спасателям, и, стоит сказать, это самая умилительная спецоперация за все время.

- Спасатели с помощью каски и сосиски, которую положили внутрь, вытащили котенка из подвала, — рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Фото: instagram.com/alekseioderov

Почуяв приятный запах, голодный котенок забрался в "спасательную люльку". И уже через минуту его подняли. Малыш не пострадал, с ним все в порядке.

Фото: instagram.com/alekseioderov

- Изобретательность спасателей даже меня иногда удивляет! — отметил Алексей Одеров.