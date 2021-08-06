Краснодарский край стал вторым среди регионов страны, популярных у воров-форточников

Итоги статистики по ворам-форточникам подняли Кубань на вторую строчку рейтинга Фото: Андрей АБРАМОВ

Чаще всего воры проникают в жилища через окна в Смоленской области, Краснодарском крае и Москве. Такой вывод сделали исследователи компании Delta Системы безопасности.

- По итогам статистики министерства внутренних дел в период с января по июль этого года больше всего воров-форточников было отмечено в Смоленской области - 10%, в Краснодарском крае - 9%, в Москве - 6%, - говорится в документе, который оказался в распоряжении РИА Новости.

Четвертую строчку этого рейтинга разделили Саратовская и Курганская области с 5%.

Уточняется, что почти в половине всех случаев воры проникали в коттеджи и дачи. Как правило, нападению подвергаются одиночно стоящие дома. Отсутствие поблизости соседей дает ворам больше шансов остаться безнаказанными.