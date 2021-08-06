Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 августа 2021 12:24

ВТБ Лизинг увеличил прибыль на 10,5% в первом полугодии 2021 года

Выручка компании составила 28,6 млрд рублей
Евгения СОРОКА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Чистая прибыль ВТБ Лизинг по итогам первого полугодия 2021 года составила 7,3 млрд руб., что на 10,5% превышает показатель аналогичного периода 2020 года по данным сегментной отчетности лизингового бизнеса группы ВТБ по стандартам МСФО. Консолидированный портфель договоров финансовой и операционной аренды вырос на 7,5%, до 462 млрд руб. Выручка компании по итогам первого полугодия 2021 года составила 28,6 млрд руб.

За первые шесть месяцев 2021 года ВТБ Лизинг заключил более 17 тысяч новых договоров с клиентами. Объем нового бизнеса составил 67,5 млрд руб., 28,6% которого пришлись на легковые автомобили, 25,4% — на грузовой автотранспорт, 26,1% — на спецтехнику, 14,3% — на железнодорожную технику.

Наиболее интенсивный рост на 30 июня 2021 года относительно показателей на 30 июня прошлого года был зафиксирован в сегменте медицинского оборудования. Его консолидированный портфель лизинговых договоров вырос в 7 раз. Сегмент ИТ и телекоммуникационного оборудования превысили показатели прошлого года более чем вдвое, а спецтехники — на 49%.

ВТБ Лизинг активно развивает работу в регионах, благодаря чему доля приходящегося на них нового бизнеса в первом полугодии 2021 года выросла до 55,9% против 41,2% по итогам первого полугодия 2020 г. В два раза выросли объемы нового бизнеса ГК ВТБ Лизинг в Центральном ФО (за исключением Москвы), до 11,6 млрд руб. (17,2% от общих объемов по группе). В Приволжском ФО объем нового бизнеса компании вырос почти в два раза, а в Сибирском ФО - более чем в три раза.

- Отвечая на запрос наших клиентов, мы продолжили развивать новые направления. В результате к середине 2021 года мы значительно увеличили присутствие в сегменте медицинского оборудования, а также ИТ и телекомов. Не остались без внимания и наши традиционные секторы: консолидированный портфель лизинговых договоров по грузовому автотранспорту вырос на 44% относительно 30 июня 2020 года, по легковому - на 33%, по энергетическому оборудованию - на 36%. Популярность лизинга в регионах набирает обороты, поэтому мы стремимся к тому, чтобы наши услуги были доступны по всей стране, — отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.