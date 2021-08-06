В несколько домов Краснодара горячая вода не вернулась после профилактики

Причина - в отключении подачи газа на котельные АТЭК

Самый крупный поставщик тепла - Автономная теплоэнергетическая компания - меняет теплосети, ремонтирует действующие и строит новые котельные, модернизирует оборудование. Эти расходы требуют многомиллионных вложений.

В большинстве многоквартирных домов краевой столицы уже прошли плановые работы, во время которых на две недели отключается горячая вода. Однако в несколько многоэтажек горячая вода так и не вернулась после ППР. Причина - в отключении подачи газа на котельные АТЭК. В результате тысячи горожан испытывают неудобства.

- "Газпром межрегионгаз Краснодар" поставляет природный газ на наши объекты согласно соответствующему договору, - подтвердили в отделе сбыта АТЭК. - На время профилактики поставка приостанавливается. Однако газовики даже после ППР снимать пломбу не спешат. Действия "Газпром межрегионгаз Краснодар" по полному прекращению поставки газа лишило нас суммарного суточного объема газа, необходимого для обеспечения потребителей горячим водоснабжениям. Пострадали в том числе и добросовестные потребители и бюджетные учреждения, у которых нет долгов.

Газовики отмечают, что АТЭК является самым крупным неплательщиком за поставленный ресурс. На сегодня компания должна за поставленные ресурсы около 1,8 миллиарда рублей. Ресурсники отмечают цифру 2,5 миллиарда, но она недостоверна и рассчитана по максимальной мощности котельных, которая в летний период не задействована, поэтому сомнительные начисления тепловики оспаривают в судах.

В то же время задолженность управляющих компаний и ТСЖ края перед АТЭК превысила 1,83 миллиарда рублей. В эту сумму входят и неплатежи непосредственных абонентов, которые платят за тепло и горячую воду напрямую тепловикам, минуя УК и ТСЖ, эти суммы выросли за год на 100 миллионов рублей. Растут долги и нежилых помещений, которые также находятся на прямом абонентстве.

- К сожалению, мы вместе с нашими абонентами, в том числе добросовестными, являемся заложниками ситуации, - признают в Автономной теплоэнергетической компании. - В то же время наши возможности в борьбе с должниками ограничены. Газовики активно отключают нас за долги, а мы применять такие методы работы с неплательщиками массово не можем, ведь от этого могут пострадать и добросовестные абоненты.

Тепловики используют все законные методы работы с должниками. Сейчас в судах рассматриваются дела должников почти на полмиллиарда рублей, дела на 75 миллионов удовлетворены, на принудительном исполнении в службе судебных приставов - материалы на неплательщиков с общей суммой 300 миллионов.

Также в судах находится несколько уголовных дел на директоров управляющих компаний, которые незаконно пользовались собранными с жителей средствами. По мнению следствия, коммунальщики направили эти деньги на иные нужды, не связанные с оплатой тепла и горячей воды. На ряд управляющих компаний заявления будут поданы в ближайшее время. Все эти поставщики регулярно публикуются в разделе «Должники» на сайте oao-atek.ru. Однако данные дела могут рассматриваться некоторое время. А ведь до окончания активной подготовки к зиме осталось меньше месяца.

В связи с этим поставщик призывает жителей, чьи управляющие компании находятся в «черном списке», сменить обслуживающую организацию на более добросовестную. УК и ТСЖ, которые имеют долги, тепловики призывают рассчитаться по счетам, не дожидаясь судебных исков. В противном случае акт готовности к отопительному сезону подписан не будет, а именно он является основанием для подачи теплоносителя в холодное время года.