Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 августа 2021 14:07

Доступной связи много не бывает

Теперь по пути от Адлера до Роза Хутор можно пользоваться 4G-интернетом
Василина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Компания МТС осуществила установку новых, дополнительных базовых станций на участке от Адлера до Розы Хутор. Теперь на протяжении всего этого отрезка дороги можно пользоваться высокоскоростным 4G-интернетом. То же самое – и на многих других территориях: Макопсе, Волконка, Чемитоквадже, Глубокая Щель, Головинка, Нижняя Беранда.

Едете ли вы в поезде или по автобану, у вас «в кармане» - интернет 4G от МТС. В любое время года и при любых обстоятельствах. Приятно, когда в дороге тебя сопровождают максимально корректно работающий навигатор, видеозвонки близких, желающих хорошо добраться, и оптимальная связь с коллегами по работе. Не будет же ваш босс вникать в то, что в сложной горной местности не всегда идеально работает связь, да?

Загорающие на пляжах Большого Сочи (а это очень немаленькая территория протяженностью свыше ста километров) и экскурсанты знаковых мест курорта тоже смогут наслаждаться быстрым интернетом 4G от МТС. Главное – не забыть взять с собой водонепроницаемый чехольчик для смартфона и «пауэрбанку». На всякий случай. Потому что хороший интернет в больших количествах затягивает даже на отдыхе!